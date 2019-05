wired

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Photographer: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images Nella corsa al 5G ci sono già dei vincitori. Operatori in Corea del Sud (per prima) e Stati Uniti (secondi con un lievissimo scarto) permettono ai propri cittadini di utilizzare già da qualche giorno la rete di quinta generazione sui dispositivi mobili. L’Italia deve ancora tagliare questo traguardo, ma è in una buona posizione.E crescono i progetti che prevedono l’utilizzo del 5G per essere implementati. Startup, spin-off, aziende che fanno open innovation: sono tanti i soggetti che negli ultimi mesi si sono attivati per sfruttare tutte le potenzialità che questa nuova tecnologia mette a disposizione. Per farlo, stanno dialogando con gli operatori gli operatori di telecomunicazioni. Ecco una selezione di iniziative che ci mostrano che cosa si potrebbe fare grazie al 5G già nei prossimi mesi.Agricoltura ...

MassimoRiva2 : 'La domanda di materiali riciclati è in aumento e si sta spostando verso una gamma più ampia di applicazioni che ri… - MilanoCitExpo : 6 applicazioni che utilizzano già il 5G #DipartimentoInnovazioneTecnologia - NewsTecnologia : 6 applicazioni che utilizzano già il 5G -