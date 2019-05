TURTLE BEACH RECON 70 | Disponibile da oggi

gamerbrain

(Di martedì 7 maggio 2019),leader mondiale nell’audio da gaming, annunciache le nuove cuffie da gaming70 per Xbox One e PlayStation 4 sono disponibili a 34,99 €, dopo che le70 per Nintendo Switch, arrivate sul mercato lo scorso mese.Le70 sono il diretto successore delle50, le cuffie più vendute in Nord America con oltre 5 milioni di pezzi. Le70 arrivano in diverse colorazioni. Le versioni per Xbox One e PS4 sono disponibili rispettivamente in bianco o nero con note di blu, mentre il modello per Nintendo Switch èin nero con note di rosso.Juergen Stark, CEO diha dichiarato:Le70 sono un modello entry level di assoluto valore, elevando le prestazioni del suo predecessore andando ad offrire un design aggiornato, il microfono flip-to-mute, feature precedente ...

ProjectXboxIT : Le nuove Recon 70 di Turtle Beach sono ora disponibili per Xbox One - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #10: Turtle Beach Stealth 600 Cuffie Gaming Amplificate, PlayStation 4 Windo… - Ridble : Cuffie Turtle Beach Xbox One: i migliori modelli disponibili • Tutto quello che c’è da sapere per scegliere tra le… -