Tangenti | gli incontri per le raccomandazioni ​in un bar in provincia di Varese

(Di martedì 7 maggio 2019) Francesca Bernasconi Due i gruppi coinvolti nelle indagini, uno ae uno a Milano. I membri si incontravano all'"ambulatorio" di Gallarate e alla "Mensa dei poveri" di MilanoLe indagini dell'inchiesta che ha portato, questa mattina, all'arresto di 43 persone, accusate di associazione mafiosa e corruzione, si è sviluppata in due filoni, riguardanti due gruppi di affari, uno operante indie l'altro indi Milano.Secondo il procuratore, il gruppo disi considerava come un "ambulatorio che riceveva i suoi assistiti. Aveva funzione di ricevere richieste e risolverle". L'abulatorio era in realtà un bar di Gallarate, indi, dove Caianello, ex coordinatorele didi Forza Italia, si incontrava con gli altri membri, per gestire i finanziamenti illeciti. A Milano,simili si svolgevano in un ...

Agenzia_Ansa : #Tangenti: tra gli arrestati il consigliere regionale Fabio #Altitonante, sottosegretario all'area Expo della Regio… - petergomezblog : Palermo, tangenti in appalti: 4 gli arresti Daspo con Spazzacorrotti per 8 persone - eziomauro : Tangenti per gli appalti, 43 arresti, il governatore Fontana non si accorse della tentata corruzion… -