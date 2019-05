Siri | arriva la resa dei conti in Cdm Salvini | ' Spaccatura con M5S'

Siri - Di Maio : 'Sconsiglio di arrivare al vertice del governo'. Giorgetti : 'Evidente un po' di clima persecutorio' : Il Movimento 5 stelle è tornato a chiedere le dimissioni di Siri: 'I magistrati faranno il loro lavoro come hanno sempre fatto, ma la questione di opportunità politica sollevata dal M5S riguarda, ...

Siri - se mercoledì si arrivasse alla conta chi avrebbe più voti tra Lega e 5 Stelle? : Le due forze di governo pronte alla «conta». Anche se c’è chi rispolvera il comitato di conciliazione previsto dal contratto. E dal Quirinale fanno trapelare che la revoca è competenza del capo del governo

Siri : sono innocente - se dopo 15 giorni non arrivano novità mi dimetto : "Dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione. La disponibilità dei magistrati

Armando Siri annuncia : “Se non arriva archiviazione entro 15 giorni mi dimetto” : Il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, ha fatto sapere che se entro 15 giorni non arriverà la sua archiviazione è pronto a dimettersi: "Sono innocente, ribadisco di avere sempre agito correttamente, nel rispetto della legge e delle Istituzioni, e di non avere nulla da nascondere".Continua a leggere

Caso Lega - Luciana Littizzetto : 'Siri - ti dimetti?'. La risposta arriva col telefono : Il Caso giudiziario che scuote la Lega coinvolgendo Armando Siri trova spazio nella puntata di 'Che tempo che fa'. Ã Luciana Littizzetto,...

Luciana Littizzetto : 'Siri - ti dimetti?'. La risposta arriva al telefono : Il caso giudiziario che scuote la Lega coinvolgendo Armando Siri trova spazio nella puntata di 'Che tempo che fa'. È Luciana Littizzetto, nel suo intervento con Fabio Fazio, a porre al telefono il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Aprile : Siri - arrivano le nuove carte : la Lega comincia a scaricarlo : Gialloverdi Siri, ora la Lega tentenna: “Non cadremo per lui” In bilico – Il M5S continua a chiedere le dimissioni del sottosegretario indagato. Adesso il Carroccio riflette: “Una crisi di governo su questo sarebbe un regalo ai 5Stelle” di Luca De Carolis e Tommaso Rodano Memento Renzi&B. di Marco Travaglio Quando nacque il governo Conte, il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti, politico accorto e navigato, regalò al suo ...

Siri indagato - la tela dell'ex deputato Arata per arrivare alle istituzioni : assessori - un ex ministro e Micciché : Ma ci sono soprattutto nomi che parlano di una vecchia politica in dialogo con il malaffare e in alcuni casi anche indirettamente con la mafia: una tela, stando all'Antimafia, costruita Franco Paolo ...

Siri indagato - la tela dell’ex deputato Arata per arrivare alle istituzioni : assessori - un ex ministro e Micciché : C’è un groviglio di corruzioni – svelate da una primigenia indagine antimafia della Procura di Palermo sull’imprenditore Francesco Isca – che ha portato gli investigatori della Dia fino al cuore del governo con la notifica al senatore leghista Armando Siri dell’informazione di garanzia per corruzione. Ma ci sono soprattutto nomi che parlano di una vecchia politica in dialogo con il malaffare e in alcuni casi anche ...

È arrivato in Italia Sergio Zanotti - l’italiano liberato in Siria. Era stato rapito nel 2016 : L’imprenditore sparì nel 2016 al confine con la Turchia: mai nessuna rivendicazione. Roma apre un’inchiesta. L’ex moglie: «Mai dubitato che fosse un vero sequestro»

È arrivato in Italia Zanotti - l’italiano prigioniero in Siria per tre anni : Sergio Zanotti è di nuovo in Italia. Dopo tre anni di prigionia in Siria, l’imprenditore 59enne bresciano, è libero: l’annuncio serale del premier Giuseppe Conte riaccende i riflettori su una vicenda uscita quasi subito dai radar mediatici ma seguita in realtà fino all’epilogo di ieri dai servizi segreti Italiani. «Il nostro connazionale è in buone...