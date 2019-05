Palermo | Monte Pellegrino | soccorso operaio ferito GALLERY

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Tecnici delalpino e speleologico siciliano in azione stamattina super soccorrere uninfortunato nella zona del Volo dell’aquila. L’incidente è avvenuto intorno alle 07:40 mentre una squadra di operai della ditta che sta eseguendo i lavori di messa in sicurezza sopra il cimitero dei Rotoli stava percorrendo un sentiero. Uno di loro, un uomo di 31 anni originario di Siracusa, è scivolato sbattendo e procurandosi un sospetto trauma lombo-sacrale. I colleghi hanno chiamato il numero di reperibilità delalpino che in pochi minuti ha inviato sul posto una squadra. Cinque tecnici del Sass hanno raggiunto ilinsieme ad un equipaggio del 118. I soccorritori hanno stabilizzato il paziente caricandolo su una barella che è stata poi trasportata a braccia per circa 300 metri fino alla strada dove ad attenderli c’era un’autoambulanza del ...

MeridioNews : Monte Pellegrino, in salvo operaio rimasto ferito Sul posto interviene una squadra soccorso alpino… - TuttaPalermo : Monte Pellegrino, in salvo operaio rimasto ferito Sul posto interviene una squadra soccorso alpino - ugozagarella : Carlo Amato, Francesco Barberi, Antonio Casella e Claudio Monte. Altri due funzionari sono stati sospesi per un anno -