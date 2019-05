Minori a rischio | Apple e Google rimuovono app per incontri

Libia - Unicef denuncia : “A rischio 500mila Minori per escalation militare”. Merlino nuova ambasciatrice : “No indifferenza” : “Non da oggi siamo preoccupati per la condizione di centinaia di migliaia di bambini e minori in Libia, l’escalation militare peggiorerà una situazione già grave. In 500mila sono a rischio“. A denunciarlo l’Unicef, nel corso di un evento in cui è stata nominata la giornalista Myrta Merlino come Goodwill Ambassador di Unicef Italia. “Nei campi in Libia, compresi quelli non ufficiali, avvengono atrocità di cui avevo ...