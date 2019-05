Lite Gattuso-Bakayoko | colloquio tra i due | l’esito del confronto

Lite Gattuso-Bakayoko - il francese non ci sta : la sua versione dei fatti [FOTO] : Tiemoué Bakayoko rompe il silenzio dopo il battibecco di ieri sera in panchina con Gattuso. Il centrocampista del Milan racconta la sua versione dei fatti su Twitter: “Anche partendo dalla panchina ero pronto a dare il 200%, anche per soli 5 minuti. Quando Lucas si è fatto male, mi è stato chiesto di prepararmi in caso di cambio e l’ho fatto subito, sono andato a scaldarmi per 2-3 minuti. Successivamente sono stato richiamato ...

Lite con Gattuso - Leonardo : “Bakayoko pagherà” : “Dobbiamo pensare partita dopo partita, Se pensiamo a quello che è successo dal 25 luglio, sono andati via 10 giocatori e ne sono arrivati 5 nuovi, essere quinti a -3 dalla Champions e con 3 gare da giocare è una cosa positiva”. Sono le dichiarazioni di Leonardo, direttore sportivo del Milan, commenta ai microfoni di Sky Sport il successo contro il Bologna “Poi non possiamo negare che sono successe tante cose con ...

Lite Gattuso-Bakayoko - il tecnico spiega così l’episodio… : Lite Gattuso-Bakayoko – “Bakayoko? Sono affari nostri, ci ha messo un po’ di più a riscaldarsi e ho scelto Mauri. Ho aspettato 8 minuti, non si era ancora messo il parastinchi ma finisce là. E’ capitato anche a me di mandare a quel paese un allenatore”. Sono le dichiarazioni di Rino Gattuso, ai microfoni di Sky Sport, in relazione all’episodio con il centrocampista rossonero. “Mancanza di rispetto ...

Gattuso : “Inter meglio di noi. Lite Biglia-Kessié? Per me è la sconfitta più brutta” : Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta nel derby. Il tecnico del Milan ha analizzato la partita e si è detto amareggiato per il bruttissimo episodio tra Biglia e Kessié, protagonisti in negativo di una Lite in panchina dopo la sostituzione del calciatore ivoriano. Di seguito le parole dell’allenatore rossonero. Sulla partita: “L’Inter ha fatto molto meglio di noi nel primo tempo, nel secondo ...