bari.repubblica

(Di martedì 7 maggio 2019) Dopo le torture inflitte al66enne Antonio Stano, morto il 23 aprile a Manduria, il Tribunale di Brindisi ha disposto d'urgenza la misura dell'amministrazione di sostegno ad un ...

baffone5stelle : #Xylella Procura di #Lecce archivia indagine. La parola madre di tutto è '#ritardo'. Se davvero amiamo la nostra… - rep_bari : In Puglia un altro pensionato disabile deriso sul web: Comune interviene per 'evitare un nuovo caso-Manduria' [news… - PatriziaFilard : RT @giangrande57: Stiamo facendo tutto sto casino per Siri ma nessuno ha saputo della brutta faccenda in Puglia che ha visto coinvolto un s… -