Dramma sull' autostrada della Cisa | muore un giovane motociclista

Il Dramma sulla strada in Sardegna e ora la maratona di New York con gli "angeli" dell'ospedale : Una giornata di lavoro come tante, in viaggio per incontrare dei clienti. L'asfalto veloce sotto le ruote, il pensiero rivolto alle scarpe da corsa da indossare appena tornato a casa e agli ...

Taranto - Dramma sulla litoranea : cadono in moto - Maria muore a 28 anni - fidanzato grave : La vittima dell'incidente stradale è la 28enne Maria Mandurino. Per lei inutili i soccorsi medici. Trasportato d'urgenza e ricoverato in gravissime condizioni in ospedale invece il fidanzato. Entrambi avrebbero fatto un volo di diversi metri prima di cadere rovinosamente sull'asfalto. I caschi che entrambi indossavano non sono stati sufficienti.Continua a leggere

Amici - il Dramma di Alvis : non solo l'eliminazione - quel bruttissimo sospetto sulla sua fine : La quarta puntata del serale di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, si conclude con l'eliminazione di Alvis. Puntata combattutissima, ma alla fine ha dovuto arrendersi. Dopo l'eliminazione, la De Filippi si è rivolta ad Alvis affermando: "Sono contenta di averti conosciuto

Pamela Prati - l'allarme Drammatico sulla sua salute : 'Ha smesso di mangiare e dormire' : È un racconto choc quello che fa Pamela Perricciolo , l'agente di Pamela Prati . La manager fa sapere che la sua assistita soffre molto dopo le rivelazioni di Dagospia riguardo al suo matrimonio e la ...

Pamela Prati - l'allarme Drammatico sulla sua salute : "Ha smesso di mangiare e dormire" : È un racconto choc quello che fa Pamela Perricciolo, l'agente di Pamela Prati. La manager fa sapere che la sua assistita soffre molto dopo le rivelazioni di Dagospia riguardo al suo matrimonio e la sua dubbia fondatezza. La Perricciolo ha rivelato a Oggi: "La Prati non si alza dal letto da tre giorn

Drammatico maxitamponamento sull’autostrada A22 del Brennero - traffico in tilt e 17 feriti : Il maxitamponamento, che ha visto coinvolti ben tre mezzi pesanti, due furgoncini e almeno una decina di vetture, ha causato almeno diciassette feriti e bloccato completamente il traffico sull'importante arteria stradale per diverse ore. Tra i feriti, due in gravi condizioni trasportati in elicottero a Bolzano.Continua a leggere

Inps - il grillino Tridico peggio di Bertinotti : Drammatica svolta comunista sulle pensioni : Solo qualche giorno fa l' Ocse ha certificato che l' Italia si conferma uno dei posti del mondo dove cuneo fiscale e costo del lavoro sono più elevati. Misurando la differenza tra gli oneri sostenuti dal datore di lavoro e quello che arriva effettivamente nelle tasche del dipendente, dopo aver sottr

"Notre Dame - il nostro Dramma" : le prime pagine dei quotidiani sull'incendio di Parigi : L'incendio della cattedrale di Notre Dame ha monopolizzato le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. La Francia è sconvolta per il rogo che ha distrutto il tetto e la guglia di uno dei simboli della città."Notre Drame", "Il nostro dramma", è il titolo di Liberation che dedica tutta la prima pagina alla foto della chiesa in fiamme.A la une de Libération aujourd'hui : Notre ...

Tir giù dal cavalcavia - si schianta e va a fuoco : Dramma sulla A1 : Grave incidente sulla autostrada A1. Il mezzo pesante è uscito di strada e ha preso fuoco. Il dramma nel tratto tra...

Vaticano - Papa Francesco e la Drammatica rivolta : 'Dopo gli abusi sulle suore...' - dimissioni a raffica : Lotta di potere - In realtà, secondo molti osservatori, il divorzio tra Osservatore Romano e 'Donne Chiesa Mondo' era atteso. Dopo che Vian ha lasciato la direzione del quotidiano, per volontà del ...

Vaticano - Papa Francesco e la Drammatica rivolta : "Dopo gli abusi sulle suore..." - dimissioni a raffica : Dura la vita delle femministe all' ombra del Cupolone. Almeno a leggere la vibrante lettera, indirizzata a Papa Francesco in persona, scritta da Lucetta Scaraffia, la quale, insieme a tutto il suo staff composto da donne, si è dimessa dall' incarico di direttore di "Donne Chiesa Mondo", supplemento

Scontro tra due auto sulla "Bifernina" - bilancio Drammatico : cinque morti : Grave incidente in Molise. E' gravissimo il bilancio di uno schianto avvenuto sulla strada statale 647 Fondo Valle del...

Dramma sulla Circumvallazione - investita e uccisa coppia di 30enni : Melito. Dramma sulla Circumvallazione, coppia investita e uccisa. È quanto successo poco prima delle 23 nel tratto di strada che da Melito porta a Mugnano in direzione Giugliano all'altezza del centro ...