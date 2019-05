Anthem si aggiorna con una nuova patch che rimuove le Elysian Caches introdotte per la

Anthem si aggiorna alla versione 1.1.0 ed aggiunge una nuova roccaforte : Aprile sta quasi per terminare, ma BioWare ha fornito alcuni dettagli riguardanti il nuovo aggiornamento di Anthem che sarà disponibile a partire da oggi.Il responsabile della community Andrew Johnson ha rivelato su Twitter che l'aggiornamento del gioco 1.1.0 sarà rilasciato oggi ed aggiungerà una nuova roccaforte. Altre informazioni verranno date attraverso le note complete della patch.Oltre a questo Johnson ha promesso un aggiornamento per ...

Anthem : il prossimo aggiornamento ridurrà la possibilità di ottenere loot per Javelin che non usiamo : Il global community manager di Anthem, Jesse Anderson, ha anticipato i cambiamenti in arrivo con il prossimo aggiornamento del gioco atteso per l'8 aprile. Ebbene, come riporta VG247, questo update si concentrerà principalmente sui Forzieri Elisi, casse che possono essere ottenute completando le Roccaforti e che premiano i giocatori con oggetti di personalizzazione.Anderson ha dunque dichiarato che l'aggiornamento ridurrà la probabilità di ...

Anthem si aggiorna oggi con l'update 1.0.4 : Andrew Johnson, global community lead di BioWare, ha annunciato su Twitter che l'aggiornamento 1.0.4 sarà disponibile per Anthem nella giornata di oggi, riporta Gamingbolt. Anche se le note della patch non sono ancora disponibili, saranno pubblicate quando il download sarà pronto. La manutenzione dei server è pianificata dalle 14:30 alle 16:30 italiane.È probabile che questo aggiornamento conterrà molte delle funzionalità descritte nel ...

L’aggiornamento 1.04 di Anthem è sempre più vicino : BioWare prepara un carico di novità : L'aggiornamento 1.04 di Anthem è uno degli argomenti più chiacchierati dai giocatori dello shooter/RPG di BioWare. Naturale, considerando che la produzione della software house canadese è fin dall'uscita afflitta da numerosi problemi. Vuoi per la sua natura online, vuoi per alcune criticità nello sviluppo, l'Inno dagli autori di Mass Effect e Dragon Age è molto lontano dalla perfezione. E necessita quindi di costanti aggiornamenti e patch ...