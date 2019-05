Secondo l’Onu un milione di specie viventi sono a rischio estinzione : Le api sono tra gli animali a rischio di estinzione (foto: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Image) Tra poco più di un decennio, un milione di specie vegetali e animali potrebbero non esistere più. Tra queste, gli scoiattoli rossi, i ricci, i pipistrelli, le farfalle blu, le allodole e le api. A lanciare l’allarme è la Piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e gli ecosistemi (Ipbes), un organismo ...

Secondo un rapporto ONU - nel 2019 le forze Nato in Afghanistan hanno ucciso più civili di talebani e ISIS messi insieme : Secondo un rapporto dell’ONU pubblicato mercoledì, nel 2019 in Afghanistan le forze della Nato e quelle governative hanno ucciso più civili di quanti non ne abbiano uccisi i talebani e l’ISIS insieme. È la prima volta da dieci anni, cioè