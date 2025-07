Dopo mesi di silenzio, la voce di Sgarbi risuona a Caravaggio per il santuario di San Bernardino.

Dopo mesi di silenzio imposti da una difficile battaglia contro la depressione, la voce di Vittorio Sgarbi torna a risuonare con forza e lucidità nel suggestivo chiostro di Caravaggio. In un messaggio vocale che ha emozionato il pubblico, lo storico dell’arte si riappropria della scena culturale, celebrando la bellezza e l’eredità del Santuario di San Bernardino. La sua presenza, anche se solo sonora, rappresenta un gesto di rinascita e speranza per tutti gli estimatori.

Dopo mesi di silenzio dovuti a una grave depressione, Vittorio Sgarbi è tornato a farsi sentire. Non di persona, ma con un messaggio vocale registrato, la sua prima dichiarazione pubblica dopo la malattia, come confermato dalla sorella Elisabetta. La voce, affaticata ma lucida, è risuonata sabato sera nel chiostro del Centro civico San Bernardino di Caravaggio, in occasione della presentazione del volume San Bernardino a Caravaggio. La bellezza ritrovata, pubblicato a sua cura per La nave di Teseo. "Sono felice che questa impresa sul santuario di San Bernardino a Caravaggio sia arrivata a compimento grazie all'impegno di molti studiosi – ha detto Sgarbi – che hanno profuso la loro conoscenza su una materia così importante e rara e il coordinamento del sindaco Bolandrini che ha voluto in tutti i modi questo libro come documento della civiltà artistica del Quattrocento in Lombardia e a Caravaggio in particolare.