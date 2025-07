Lotta straordinaria medaglia agli Europei | il ravennate Alessio Pignato vince il bronzo

lotta straordinaria agli europei: il ravennate Alessio Pignato conquista il bronzo! Una prestazione che riempie di orgoglio la sua città e l'intera nazione, dimostrando talento, determinazione e passione. Con questa medaglia, il giovane atleta del Csrc Portuali Ravenna si afferma tra i migliori under 15 in Europa, aprendo le porte a un futuro ricco di successi. Un risultato che testimonia come il duro lavoro ripaghi sempre, e la storia di Alessio è solo all'inizio.

Arriva una magnifica prestazione per il giovane lottatore ravennate Alessio Pignato che ai Campionati europei under 15 di lotta greco-romana conquista una medaglia di bronzo. L’atleta del Csrc Portuali Ravenna ha infatti portato a casa con la maglia della nazionale italiana il terzo posto nella. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

