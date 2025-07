16 corpi in un furgoncino 4 decapitati e appesi a un ponte | l’orrore in Messico

Ecco l’ultimo episodio di una serie di orrori che scuotono il Messico: sedici corpi e quattro decapitati trovati in un furgoncino abbandonato a Culiacan, simbolo di violenza e guerra tra narcotrafficanti. Un’immagine sconvolgente che mette in luce la brutalità del crimine organizzato e l’angoscia di una regione insanguinata. La lotta tra fazioni rivali continua a lasciare tracce di sangue, alimentando un clima di terrore e incertezza che sembra non placarsi.

Quattro corpi senza testa penzolavano appesi da un cavalcavia sopra l’autostrada di Culiacan, capitale dello stato di Sinaloa, nel Messico nord-occidentale. Altri sedici erano poco distanti, ammassati all’interno di un furgoncino abbandonato. Accanto a loro degli stracci segnati con scritte in rosso. Il contenuto non è stato reso pubblico dalla procura statale, la loro appartenenza è però stata attribuita a «Los Mayitos». È solo l’ultimo episodio di una lunghissima scia di sangue che, dallo sorso luglio, ha mietuto oltre 2mila vittime nel conflitto interno al cartello di narcotrafficanti più potente del Paese, quello di Sinaloa. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: corpi - furgoncino - appesi - messico

16 corpi in un furgoncino, 4 decapitati e appesi a un ponte: l’orrore in Messico.

Guerra tra narcos in Messico, trovati 20 corpi a Culiacán - Almeno 20 corpi sono stati ritrovati sotto un ponte dell'autostrada per Culiacán, epicentro della guerra tra i cartelli della droga messicani, nella notte tra dome ... Secondo gazzettadiparma.it

Messico, 20 corpi appesi a un ponte: il massacro dei narcos - Messico, 20 corpi appesi a un ponte: l’ultimo massacro dei narcos L’organizzazione criminale guidata da El Mencho vuole controllare i corridoi della droga verso gli Usa ... Segnala corriere.it