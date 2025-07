Gileno Giovani Democratici sui rincari del trasporto | Rilanciamo il biglietto unico regionale

I giovani democratici denunciano con forza il recente aumento delle tariffe di trasporto regionale, un colpo duro per chi già fatica a muoversi tra aree interne e città. Mentre i servizi pubblici continuano a deteriorarsi, rilanciamo con decisione l’idea di un biglietto unico regionale, uno strumento fondamentale per garantire equità, accessibilità e qualità. È ora di cambiare rotta e mettere al centro le esigenze dei cittadini.

“Mentre i servizi restano scadenti, le aree interne abbandonate e la qualità del trasporto pubblico peggiora ogni giorno di più, la giunta regionale colpisce ancora le cittadine e i cittadini: da martedì 1° luglio scatta un nuovo aumento del 10% delle tariffe di tutti gli abbonamenti del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: regionale - trasporto - gileno - giovani

?TRASPORTO PUBBLICO: ECCO GLI AUMENTI VOLUTI DA #MARSILIO Dal primo Luglio, scattano nuovi aumenti sul #trasportopubblico. Una nuova mazzata per i cittadini abruzzesi, già vessati dall'aumento delle #tasse e i tagli in tutti i settori. L'e Vai su Facebook

Gileno (Giovani Democratici) sui rincari del trasporto: Rilanciano il biglietto unico regionale; Trasporti: Nuova stangata per i cittadini abruzzesi; Nell'accordo Regione-Trenitalia l'aumento del costo dei biglietti è pesantissimo: l'attacco del Pd.

Lazio in Tour Gratis 2025: trasporti pubblici gratuiti per i giovani dai 16 ai 25 anni - ROMA – A partire dal 1° luglio fino al 15 settembre, i mezzi di trasporto pubblico locale gestiti da Trenitalia e Cotral saranno gratuiti per tutti i giovani residenti nel Lazio, di età compresa tra i ... Segnala castellinotizie.it

Si ricostituisce la Consulta regionale dei giovani - Ansa.it - La Consulta regionale dei giovani, invece, sarà composta da un massimo di 35 membri, provenienti da diversi ambiti, tra cui associazioni giovanili, movimenti studenteschi, organizzazioni ... Lo riporta ansa.it