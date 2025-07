L' attrice premio Oscar Charlize Theron ha criticato i neo sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez dal palco di un evento benefico

L’attenzione mediatica sul matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez non si spegne, anzi. Tra sfarzo, polemiche e star intervenute, spicca il commento di Charlize Theron, che dal palco di un evento benefico ha lanciato una frecciatina tagliente ai neo sposi. Un’uscita che ha reso il gossip ancora più infuocato, dimostrando come il mondo del jet set sia sempre pronto a sorprenderci. Ma cosa ha davvero detto l’attrice?

I l matrimonio dell'anno — quello tra Lauren Sánchez e Jeff Bezos — si è appena concluso a Venezia. Ma l'eco delle nozze più chiacchierate del 2025 continua a risuonare tra recensioni di look sfavillanti, polemiche più o meno velate e commenti delle star. Tra queste, l'ultima a dire la sua riguardo la coppia è stata Charlize Theron. L'attrice premio Oscar è intervenuta con un ironia tagliente durante il Block Party della sua associazione no profit Africa Outreach Project: « Penso che siamo le uniche persone a non aver ricevuto un invito », ha scherzato l'attrice di origine sudafricana sul palco, come riportato da The Hollywood Reporter.