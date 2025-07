Ospedale di Vaio | doppia donazione del Rotary club di Salsomaggiore per la Pediatria

Un gesto di grande solidarietà che rafforza l’impegno per il benessere dei più piccoli. Il Rotary Club di Salsomaggiore Terme ha recentemente donato due dispositivi innovativi alla Pediatria dell’Ospedale di Vaio, un segnale tangibile di attenzione e supporto al servizio sanitario pubblico. Con questa doppia donazione, si apre un nuovo capitolo di solidarietà a favore della salute infantile, dimostrando come comunità e istituzioni possano lavorare insieme per un futuro migliore.

Un nuovo importante gesto di generosità e attenzione al servizio sanitario pubblico arriva dal Rotary club di Salsomaggiore Terme, che ha effettuato una doppia donazione alla Pediatria dell’ospedale di Vaio, struttura dell’Azienda Usl di Parma. Si tratta di due dispositivi per la cura dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: ospedale - vaio - donazione - club

Unificazione delle Aziende sanitarie e il futuro dell’ospedale di Vaio: incontro a Fidenza - L’8 maggio a Fidenza si è svolta l’ultima seduta del Comitato di distretto, affrontando temi importanti come l’unificazione delle aziende sanitarie di Parma, il futuro dell’Ospedale di Vaio, le case della comunità e la medicina territoriale.

Alla Casa della Salute di Busseto è stata inaugurata una stanza per l’allattamento, arredata grazie alla donazione dei Lions Club di Busseto “Giuseppe Verdi ETS” e di Salsomaggiore Terme. Lo spazio, dotato di comoda sedia, fasciatoio, bilancia per neonati e Vai su Facebook

Ospedale di Vaio: doppia donazione del Rotary club di Salsomaggiore per la Pediatria; Comunicazione e stampa | Ospedale di Vaio: doppia donazione di Rotary Club Salsomaggiore; Comunicazione e stampa | Doppia donazione dei Lions per la Casa della salute di Busseto e per la Pediatria di Vaio.

Il Rotary club di Salso per l’Ospedale di Vaio: donato un sistema integrato di monitor eliminacode - Foto 1 di 2 - Gazzetta di Parma - Il Rotary club di Salso per l’Ospedale di Vaio: donato un sistema integrato di monitor eliminacode Già installato all’unità operativa di Radiodiagnostica, migliora l’accesso al servizio ... Da gazzettadiparma.it

Ospedale di Vaio: una donazione per l’unità operativa di Medicina interna - Si tratta di due monitor multiparametrici, che il cavalier Maurizio Torelli regala all’unità operativa di Medicina interna. Lo riporta parmatoday.it