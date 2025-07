Luca Miotto | Voglio le Olimpiadi ma in Italia siamo tanti e forti Ed è questo che ci rende temibili

L’Italia si prepara ad affrontare un appuntamento storico: la tappa di Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, che dal 5 al 13 luglio animerà il circuito di Lonato del Garda. Con 556 atleti da 74 nazioni e una squadra azzurra tra le migliori al mondo, il nostro sogno di gloria prende forma. Tra loro, c’è anche Luca Miotto, pronto a scrivere nuove pagine di successo. La passione italiana per lo sport è più viva che mai, e questa potrebbe essere la volta decisiva.

Un sogno da coltivare, da custodire, da realizzare. Manca sempre meno all' attesissima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo in scena sul mitico circuito di Lonato del Garda. La competizione, che accoglierà la bellezza di 556 atleti per 74 Nazioni, si svolgerà dal 5 al 13 luglio, con una compagine azzurra nutrita e di alto livello. Nella spedizione sarà presente anche Luca Miotto, tiratore della specialità trap intercettato dai nostri microfoni durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento. " Lonato è sempre nel mio cuore – ha detto Miotto – Mi alleno lì da più di 15 anni: partecipare a gare così importanti è sempre un motivo di orgoglio.