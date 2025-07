Caldo record il decalogo | cosa mangiare e cosa no

Con l’arrivo di temperature record, seguire un decalogo alimentare diventa fondamentale per affrontare il caldo in modo sicuro e salutare. L’Iss ci guida tra le scelte migliori, consigliando frutta fresca e alimenti leggeri per reintegrare i liquidi e mantenere energia. Ricorda: una corretta alimentazione è la chiave per non lasciare che il caldo influisca sulla tua salute. Ecco come proteggerti al meglio con le regole d’oro.

Sì ad anguria, melone, cetrioli e zucchine che aiutano a reintegrare i liquidi persi col sudore. Sì anche ai gelati, meglio se piccoli e semplici. L’Iss, Istituto superiore di sanità, mette a punto un decalogo per combattere il caldo con una corretta alimentazione. Le tre regole d’oro per affrontare il caldo. Non saltare la colazione, preferendo yogurt e frutta fresca.. Evitare i cibi grassi o tropo elaborati, in favore di alimenti che aiutino a reintegrare i liquidi persi con la sudorazione, come anguria, melone, cetrioli e zucchine.. Sì al gelato come spuntino, meglio se piccoli e senza troppe aggiunte come granelle o glassature. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo record, il decalogo: cosa mangiare e cosa no

