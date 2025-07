Vigilanza e salvataggio in spiaggia servizio rinviato di alcuni giorni

a riprogrammato per garantire standard di sicurezza elevati e conformità normativa. La sicurezza dei bagnanti rimane la nostra priorità, e grazie a questa attesa, possiamo assicurare un servizio ancora più efficace e affidabile. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e preparatevi a godervi le spiagge di Sciacca in tutta tranquillità e serenità.

Rinviato di alcuni giorni, per la regolarizzazione di alcuni atti obbligatori per legge, l’inizio del servizio di vigilanza e salvataggio delle spiagge del litorale di Sciacca previsto inizialmente per oggi, martedì 1 luglio, come comunicato la scorsa settimana. Il servizio comunale è stato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

