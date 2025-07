Oroscopo Branko oggi 1° luglio 2025 | inizia il mese del Cancro

Benvenuti all’oroscopo di Branko per il 1° luglio 2025, un giorno che segna l'inizio del mese del Cancro e promette emozioni e nuove opportunità. Con la Luna in Vergine, i nativi dell’Ariete sono chiamati a cogliere al volo le occasioni professionali, pur rientrando in un periodo di possibili turbolenze emotive. Scopri cosa riservano le stelle per gli altri segni e preparati ad affrontare questa giornata con fiducia e energia.

L'oroscopo di Branko per oggi, Luglio 1 2025. Ariete. Luglio inizia con la Luna in Vergine: ottima per affari e incontri professionali, ma occorre fare tutto in fretta perché da domani si formerà qualche conflitto emotivo. Le sfide stimolano, attenzione però a non usare i sentimenti per imporsi. Vecchie collaborazioni sul banco di prova, ma nuove opportunità promettono sorprese, soprattutto in amore. Toro. Nel cuore della settimana aumenta lo stress: affrontate subito lavoro e soldi: già domani il primo quarto in Bilancia farà emergere scelte che si riveleranno positive. I ritardatari devono accelerare, mentre in amore serve più pepe per salutare l'uscita di Venere.