Mckennie svela il retroscena | Bello essere qui negli Stati Uniti con la Juventus Durante i giorni di riposo insieme alla squadra…

Mckennie svela il retroscena: «Bello essere qui negli Stati Uniti con la Juventus. Nei giorni di riposo..». Le sue dichiarazioni ai microfoni di Marca. Weston McKennie è intervenuto ai microfoni di Marca in vista della sfida tra Juventus e Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Le sue parole. STATI UNITI – « È bello avere qui la squadra per vedere il mio Paese, da dove vengo. È stato incredibile finora. Penso che ovviamente i nostri paesaggi e le nostre città sembrino un po’ diversi ai loro occhi. Abbiamo grattacieli e cose del genere. Credo che anche la mentalità aperta delle persone negli Stati Uniti sia diversa » CIBO LOCALE – « Durante i giorni di riposo ho fatto provare un po’ di cibo locale: Chick-fil-A, Popeyes. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com