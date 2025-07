Garlasco ora parlano i genitori di Chiara Poggi | Stasi non disse mai di non averla uccisa

In un momento di grande tensione, i genitori di Chiara Poggi si fanno avanti per difendere la memoria della loro amata figlia, sfatando ogni sospetto e chiedendo rispetto. Giuseppe e Rita Poggi ribadiscono che Marco, il loro figlio, era con loro in vacanza quella estate, chiarendo ogni ambiguità e riaffermando la verità . È un appello a fare luce sulla vicenda, perché la giustizia possa fare il suo corso.

Giuseppe e Rita Poggi chiedono rispetto e scacciano qualunque dubbio sulla presenza del figlio Marco in vacanza con loro anche quell'estate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, ora parlano i genitori di Chiara Poggi: "Stasi non disse mai di non averla uccisa"

Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi - A Garlasco, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni nella casa di Sempio, sulla base dei tabulati telefonici relativi a Chiara Poggi.

