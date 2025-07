La Nasa sbarca su Netflix | lanci e passeggiate spaziali in diretta streaming

La NASA sorprende ancora, portando lo spazio direttamente nel salotto di casa grazie a Netflix. Con una collaborazione innovativa, gli appassionati potranno seguire in diretta streaming i grandi momenti delle esplorazioni spaziali, dai lanci ai passeggiamenti nell’orbita. Un modo rivoluzionario per avvicinare il pubblico all’universo, vivendo l’emozione dell’avventura spaziale come mai prima d’ora. Preparatevi a lasciarvi affascinare: il prossimo lancio potrebbe essere proprio il vostro soggiorno!

«Prossimo lancio: il tuo soggiorno». La Nasa ha annunciato una collaborazione con Netflix con cui trasmetterà in diretta streaming i suoi eventi principali, dai lanci dei razzi alle passeggiate spaziali. Gli abbonati alla piattaforma potranno anche ammirare, con la qualità dell'alta definizione, tutte le immagini dalla Stazione spaziale internazionale o Iss. Il servizio Nasa+, già disponibile sull'app e sul sito ufficiali dell'agenzia statunitense in via del tutto gratuita, approderà nel di Netflix a partire dalla fine dell'estate: per il momento non è stata diffusa infatti una data di rilascio precisa.

Netflix collaborerà con NASA per trasmettere in diretta lanci di razzi, passeggiate spaziali di astronauti, copertura di missioni e viste dalla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale

La NASA sbarca su Netflix: lo spazio in diretta streaming per tutti - La NASA collabora con Netflix per trasmettere in diretta streaming lanci, passeggiate spaziali e contenuti esclusivi

