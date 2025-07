Livorno la sinistra dice no alla via intitolata a Oriana Fallaci

A Livorno, la decisione della sinistra di opporsi all’intitolazione di una via a Oriana Fallaci accende un vivace dibattito sui valori della tolleranza e della libertà di pensiero. La maggioranza di centrosinistra, guidata dal Pd, sostiene che le posizioni della giornalista non rappresentano i principi di apertura che la città si impegna a difendere. Una scelta che invita alla riflessione: quali sono i confini tra rispetto, memoria e libertà di espressione?

Secondo la maggioranza di centrosinistra guidata dal Pd, le posizioni espresse dalla giornalista non rifletterebbero i valori di tolleranza della città.

