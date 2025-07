Osimhen fari accesi da Milan e Juve | lui preferisce i bianconeri Ma ADL punta all’estero

Il mercato si infiamma con Osimhen al centro delle attenzioni di Milan e Juventus, entrambe pronte a tutto pur di strapparlo alla concorrenza. Tuttavia, il suo cuore sembra orientato verso i bianconeri, anche se ADL punta deciso all’estero per il futuro. Cosa riserverà questa intricata trattativa? Scopriamolo insieme, perché nel calcio, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, è intervenuto . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Osimhen, fari accesi da Milan e Juve: lui preferisce i bianconeri. Ma ADL punta all’estero

In questa notizia si parla di: osimhen - fari - accesi - milan

RAI - Venerato: Non solo Juventus, su Osimhen spunta anche il Milan, ecco i dettagli; Inter, casting attaccante: fari accesi sul nuovo Osimhen; Affare Osimhen-Napoli, indagine della Procura: De Laurentiis indagato per falso in bilancio, perquisizioni in sede.

Osimhen, fari accesi da Milan e Juve: lui preferisce i bianconeri. Ma ADL punta all’estero - Ma ADL punta all’estero Il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, è ... Scrive forzazzurri.net

RAI - Il Milan vuole Osimhen: duello con la Juventus, la preferenza del nigeriano - Tra le pretendenti per il centravanti dello scudetto 2023 del Napoli è spuntata anche un'altra big italiana. Come scrive msn.com