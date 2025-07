Giornalista arrestato per estorsione | cosa è successo

Un nuovo scandalo scuote il mondo del giornalismo: un noto cronista è stato arrestato con l’accusa di estorsione, dopo aver già suscitato polemiche per i finti attentati che gli avevano garantito la scorta. La scoperta di aver intascato 6.000 euro ha reso ancora più intricata questa vicenda, sollevando interrogativi sulla deontologia e l’etica professionale. Ma cosa è realmente successo? Scopriamolo insieme.

Dopo la condanna per i finti attentati che gli erano valsi la scorta, l'arresto per aver intascato 6mila euro L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Giornalista arrestato per estorsione: cosa è successo

