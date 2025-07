Gemini Live in evoluzione | estensioni Cerchia e cerca e un look rinnovato in arrivo

Gemini Live si prepara a una nuova fase di evoluzione, con estensioni innovative, la funzione Cerchia migliorata e un look totalmente rinnovato. Queste novità promettono di rendere l’esperienza utente ancora più coinvolgente e intuitiva, aprendo nuove possibilità di personalizzazione e interazione. Scopriamo insieme le sorprendenti novità in arrivo e come cambieranno il modo di utilizzare Gemini Live!

Diamo insieme uno sguardo alle numerose novità per Gemini Live individuate nell'ultima beta dell'app Google L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Gemini Live in evoluzione: estensioni, Cerchia e cerca e un look rinnovato in arrivo

In questa notizia si parla di: gemini - evoluzione - estensioni - cerchia

Gemini introduce le azioni pianificate: il rollout è iniziato - Google ha avviato il rollout delle nuove “azioni pianificate” per Gemini, la sua intelligenza artificiale conversazionale. Secondo tecnoandroid.it

Google potenzia Gemini: nuove Estensioni per migliorare l'integrazione con le app - MSN - Google sta compiendo un importante passo avanti nell'evoluzione della sua intelligenza artificiale offerta dal modello Gemini AI, convertendo un numero crescente di azioni precedentemente gestite ... Segnala msn.com