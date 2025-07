Nuova frana nel Cadore difficile l' accesso a Cortina

Una nuova frana nel cuore del Cadore ha sconvolto la tranquillità di San Vito di Cadore, bloccando temporaneamente l'accesso a Cortina d'Ampezzo. La frana, estesa per 100 metri lungo la statale 51 di Alemagna, ha reso difficile il transito dalla pianura verso le celebri Dolomiti. Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto, ma la viabilità resta compromessa. La situazione richiede attenzione e tempestivi interventi per garantire sicurezza e ripristino del traffico.

Una nuova frana ha interessato questa notte San Vito di Cadore, nella località Dogana Vecchia, abbattendosi sulla statale 51 di Alemagna rendendo difficile l'accesso a Cortina d'Ampezzo, dalla pianura. Non sono stati coinvolti veicoli e persone. La statale 51 è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 95,300 al km 92,000 all'altezza di San Vito di Cadore (Belluno). La frana ha un fronte di lunghezza di 100 metri e alta 4 metri. I Vigili del fuoco di Belluno e Verona sono al lavoro con due pale gommate, un escavatore e un camion per ripristinare la sicurezza nell'area. 🔗 Leggi su Quotidiano.net