Terza edizione di Scambiamoci il paese il pranzo conviviale per imparare a conoscere nuove culture

Preparati a un viaggio culinario e culturale senza precedenti! Domenica 6 luglio alle 12.30, il centro Salami di Lavezzola ospiterà la terza edizione di “Scambiamoci il Paese,” un pranzo conviviale organizzato dall’associazione Shahrazad aps. Un’occasione unica per scoprire i sapori e le tradizioni di diverse culture, creando ponti di amicizia e comprensione. Non perdere questa festa di gusto e integrazione: ti aspettiamo!

Domenica 6 luglio alle 12.30 presso il centro Salami di Lavezzola si svolgerà la terza edizione di “Scambiamoci il Paese” manifestazione organizzata dall’associazione Shahrazad aps, la quale vuole, attraverso il cibo, far conoscer varie culture del mondo presenti anche nel nostro territorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: terza - edizione - scambiamoci - paese

Terza edizione di Pizza Art Festival dal 28 al 30 agosto con la partecipazione di Errico Porzio e Donato Barigliano - Dal 28 al 30 agosto, la terza edizione del Pizza Art Festival illumina la baia di Ogliastro Marina. Con la partecipazione di Errico Porzio e Donato Barigliano, l'evento celebra i sapori cilentani attraverso un itinerario gastronomico ricco di musica e tradizione.

Terza edizione di Scambiamoci il paese, il pranzo conviviale per imparare a conoscere nuove culture; Sito Istituzionale | Torna il progetto ScambiAMOci i libri.

Festival Nazionale delle Università: via alla terza edizione dal titolo “Futuro Italia: un paese per giovani” - Il Messaggero - La terza edizione del Festival Nazionale delle Università è realizzata con il patrocinio del Comune di Roma, con la partecipazione di ITA Airways e BPER Banca. Lo riporta ilmessaggero.it

Festival Nazionale delle Università: via alla terza edizione dal titolo “Futuro Italia: un paese per giovani” - Il Messaggero - Ha preso il via all’Università degli Studi LINK di Roma la terza edizione del Festival Nazionale delle Università, dal titolo “Futuro Italia: un paese per giovani”. Da ilmessaggero.it