Sembra un tessuto realizzato con il punto croce ma è un mosaico | il dono del Rotary all' azienda sanitaria

Sembra un tessuto realizzato con il punto croce, ma in realtà è un mosaico mozzafiato: un ‘tappeto di pietra’ in marmo Botticino blu e oro, donato dal Rotary Club Ravenna 2072 all’Ausl della Romagna. Creata dall’abile Rita Amadori, allieva dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, questa opera rappresenta l’unione tra arte e solidarietà. Un gesto che arricchisce non solo l’ambiente, ma anche lo spirito comunitario, lasciando un segno duraturo.

Un 'tappeto di pietra' in marmo botticino blu e oro, che apparentemente sembra una tessitura a punto croce. È questo il mosaico donato dal Rotary Club Ravenna 2072 all’Ausl della Romagna. L’opera è stata realizzata da Rita Amadori, allieva dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, ed è stato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

