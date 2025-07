Campi Flegrei Musumeci | 10 milioni per il crollo del costone a Bacoli

Un intervento tempestivo e deciso per tutelare la sicurezza dei cittadini. Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, annuncia un investimento di 10 milioni di euro per affrontare il crollo del costone a Bacoli, nell’area dei Campi Flegrei. La priorità è garantire stabilità e sicurezza in un’area delicata. Le parole del ministro rappresentano un passo importante verso la prevenzione e la salvaguardia del territorio.

Le parole del ministro per la Protezione civile e la Politiche del mare Nello Musumeci in merito al crollo del costone dell’isolotto di Punta Pennata a Bacoli dopo l’ultima scossa nell’area dei Campi Flegrei. “Ho sentito il prefetto di Napoli ed i sindaci di Pozzuoli e Bacoli, che si sono subito attivati, assieme al nostro . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Campi Flegrei, Musumeci: “10 milioni per il crollo del costone a Bacoli”

