Insegna collassata Ordine Ingegneri di Milano a Tgcom24 | Crisi strutturali e ondate di calore? Qui rischio ancora sottovalutato

L’Italia rischia di sottovalutare le crisi strutturali aggravate dalle ondate di calore, come evidenziato dal recente intervento dell’Ordine degli Ingegneri di Milano su TGcom24. La presidente Carlotta Penati spiega come paesi come India, Medio Oriente e Arizona adottino già soluzioni innovative, utilizzando materiali termo-resistenti e sistemi di monitoraggio in tempo reale. È urgente imparare da queste esperienze per proteggere le nostre città.

La presidente Carlotta Penati mette a confronto le misure edilizie messe in atto da tempo in Paesi come India, Medio Oriente o Arizona: "Si usano materiali termo-resistenti e sistemi di monitoraggio in tempo reale".

