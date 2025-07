Non voglio stare così in campo ero piatto Rifletterò sul mio futuro | Berrettini choc pensa al ritiro dopo l’ennesima batosta a Wimbledon

Le parole di Matteo Berrettini, dopo l’eliminazione a Wimbledon, risuonano come un richiamo alla riflessione profonda: un atleta al bivio tra passione e stanchezza, tra il sogno di continuare e la necessità di ascoltare se stesso. La sua sincerità apre una finestra sulla complessità del mondo dello sport, dove il cuore può chiedere una pausa. E ora, il futuro di Berrettini si disegna inedito, tra incertezze e nuove opportunità.

“Fondamentalmente sono stanco, stanco di rincorrere sempre qualcosa. Per questo ho bisogno di prendermi giorni per pensare, per decidere cosa fare del futuro perché stare in campo così non è quello che voglio”. A caldo probabilmente ogni dichiarazione può essere enfatizzata, ma quelle di Matteo Berrettini dopo l’eliminazione al primo turno di Wimbledon contro Kamil Majchrzak al quinto set non sono parole banali. Anzi, sono indicative e forse anche premonitrici. Se Berrettini si riferisse al ritiro dal tennis, oggi non è dato saperlo. Ma sicuramente quelle parole sono un indizio su una possibile scelta netta nel futuro prossimo del tennista italiano finalista a Wimbledon nel 2021. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non voglio stare così in campo, ero piatto. Rifletterò sul mio futuro”: Berrettini choc, pensa al ritiro dopo l’ennesima batosta a Wimbledon

