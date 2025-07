Trump a Musk senza sussidi chiuderesti bottega

Nel vivace dibattito politico statunitense, Donald Trump ha lanciato un affondo contro Elon Musk, accusandolo di dipendere troppo dai sussidi pubblici per la sua impresa di auto elettriche. Secondo l'ex presidente, senza il sostegno governativo, Musk dovrebbe "chiudere bottega e tornare in Sudafrica". Una provocazione che apre una finestra sul delicato equilibrio tra innovazione privata e aiuti pubblici, ma chi ha ragione? La veritĂ si nasconde forse nel cuore di questa polemica.

Elon Musk può "ricevere piĂą sussidi di qualsiasi altro essere umano nella storia" per la sua attivitĂ di auto elettriche. "Senza sussidi, Elon probabilmente dovrebbe chiudere bottega e tornare a casa in Sudafrica": così Donald Trump ha attaccato nella notte, su Truth Elon Musk che è tornato ad attaccare il disegno di spesa, tanto caro al tycoon, in votazione con una maratona al Senato Usa. "Basta con lanci di razzi, satelliti o produzione di auto elettriche, e il nostro Paese risparmierebbe una fortuna. Forse dovremmo chiedere a Doge di analizzare la cosa con attenzione? Un sacco di soldi da risparmiare!!!", minaccia Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump a Musk, senza sussidi chiuderesti bottega

