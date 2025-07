Non erano terroristi extracomunitari espulsi chiedono maxi risarcimento all’Italia

Una vicenda che scuote l’opinione pubblica e mette in discussione le procedure di espulsione italiane. Extracomunitari rimasti senza colpe addirittura dopo essere stati espulsi con accuse di terrorismo, ora chiedono un maxi risarcimento all’Italia. Un caso che solleva importanti interrogativi sulla giustizia, i diritti umani e la gestione delle politiche migratorie. Ma cosa ci riserverà questa intricata vicenda?

(Adnkronos) – Extracomunitari espulsi dal territorio italiano perché ritenuti terroristi: il tribunale archivia le accuse e ora loro chiedono un maxi risarcimento all'Italia. Avevano tutti il permesso di soggiorno, lavoravano per sostenere le rispettive famiglie e vennero espulsi dall'Italia nel luglio 2022 con un'accusa di terrorismo. Il tribunale di Perugia ha ritenuto insussistente quelle accuse . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: espulsi - italia - terroristi - extracomunitari

