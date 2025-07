Droga in carcere a Prato | la base di rifornimento era una struttura della Caritas

Un'indagine drammatica scuote Prato: la droga destinata al carcere proveniva da un fatiscente stabile della Caritas in via Pistoiese, trasformato in una centrale di stoccaggio di cocaina e hashish. I detenuti in permesso, autorizzati ad uscire, sfruttavano questa struttura per rifornirsi e alimentare un circuito illecito che mette a rischio la comunità. La scoperta solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza e sull'etica delle istituzioni coinvolte.

Prato, 1 luglio 2025 ‚ÄstIl rifornimento della droga che poi entrava nel carcere di Prat o avveniva in una struttura della Caritas messa a disposizione dei detenuti in permesso. Lo stabile,¬†due piani¬†con tre camere da letto, una cucina, un bagno, un ripostiglio e un ingresso,¬†che si trova in via Pistoiese, era diventato una vera e propria centrale di stoccaggio di cocaina e hashish. I detenuti, con l‚Äôautorizzazione a uscire dal carcere, erano liberi di muoversi dentro e fuori dalle stanze di via Pistoiese, senza alcun controllo. Questo permetteva loro di rientrare alla Dogaia riforniti di droga, con la complicit√† degli agenti indagati. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Droga in carcere a Prato: la base di rifornimento era una struttura della Caritas

