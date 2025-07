La Provincia di Parma investe 4,5 milioni di euro per strade scuole ponti

La provincia di Parma dà un forte segnale di crescita e attenzione al benessere dei suoi cittadini, investendo 45 milioni di euro in infrastrutture fondamentali come strade, scuole e ponti. Questa significativa variazione di bilancio rappresenta un passo deciso verso un futuro più sicuro e sostenibile per tutta la comunità. “Il primo importante atto – spiega il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda – è solo l’inizio di un percorso di modernizzazione e valorizzazione del nostro territorio, che continueremo a rafforzare con impegno e visione.”

