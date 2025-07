Liliana Resinovich la vertebra toracica T2 non sarebbe stata rotta dal preparatore anatomico 8 luglio udienza per incidente probatorio

Il caso di Liliana Resinovich si arricchisce di nuovi dettagli: l’assenza di una frattura alla vertebra T2, contestata inizialmente dal preparatore anatomico, sarà al centro dell’incidente probatorio fissato per l’8 luglio. Durante l’udienza, saranno affidati ai periti Fattorini, Turchi e Sacchi incarichi cruciali su analisi genetiche, merceologiche e dattiloscopiche di vari reperti, tra cui quelli prelevati a casa di Sebastiano Visintin. La verità sta emergendo sempre più chiaramente.

Nel corso dell’udienza, verrà conferito l’incarico ai periti Fattorini, Turchi e Sacchi, chiamati a eseguire analisi genetiche, merceologiche e dattiloscopiche su diversi reperti tra cui quelli prelevati a casa di Sebastiano Visintin È stata fissata per l’8 luglio l’udienza per l’incidente pr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Liliana Resinovich, la vertebra toracica T2 non sarebbe stata rotta dal preparatore anatomico, 8 luglio udienza per incidente probatorio

