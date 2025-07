Giornalista arrestato per estorsione | ecco cosa è successo

Un nuovo scandalo scuote il mondo dell'informazione: un noto giornalista è stato arrestato per estorsione, dopo una serie di vicende che hanno attirato l'attenzione pubblica. La sua condanna per finti attentati, che gli aveva garantito la scorta, e l'arresto per aver intascato 6mila euro, sollevano interrogativi su etica e credibilità nel giornalismo italiano. Ecco cosa è successo e quali implicazioni potrebbero avere per il settore.

Dopo la condanna per i finti attentati che gli erano valsi la scorta, l'arresto per aver intascato 6mila euro L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Giornalista arrestato per estorsione:ecco cosa è successo

In questa notizia si parla di: giornalista - arrestato - estorsione - ecco

Giornalista del Washington Post arrestato per pedopornografia - Una notizia sconvolgente scuote il mondo dell'informazione: Thomas Pham LeGro, giornalista del Washington Post, è stato arrestato con l’accusa di pedopornografia.

Arrestato a #Napoli parcheggiatore abusivo della zona del Maschio Angioino che aizzava cani addestrati contro gli automobilisti che non pagavano. L’uomo chiedeva anche 10 euro. In una circostanza è stata azzannata anche una vigilessa. Per lui sono scatt Vai su Facebook

Armi, estorsioni e fatture false: ecco come la cosca 'ndranghetista Arabia agiva a Parma e in Emilia; 'Ndrangheta ed edilizia, imprenditore nel baratro pestato e derubato: 6 arresti a Brescia; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 22 ottobre 2024.

Estorsione a ex sindaco del Casertano, arrestato giornalista - I carabinieri hanno arrestato il giornalista Mario De Michele, accusato di estorsione nei confronti dell'ex sindaco di Orta di Atella (Caserta) Angelo Brancaccio. Si legge su ansa.it

Estorsione, arrestato il giornalista casertano Mario De Michele - Arrestato in flagranza di reato per estorsione Mario De Michele, giornalista casertano, residente a Cesa. Lo riporta pupia.tv