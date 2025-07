Maltempo in Francia treni Milano-Parigi fermi per diversi giorni

Il maltempo incessante in Francia ha causato disagi considerevoli, con treni tra Milano e Parigi fermi da diversi giorni, a causa dei violenti temporali che hanno flagellato Modane e le Alpi francesi. La Sncf ha annunciato l’interruzione del traffico ferroviario, mentre si procede con operazioni di bonifica per garantire la sicurezza. La speranza è che presto si possa tornare alla normalità , ma nel frattempo, i viaggi sono complicati e i disagi sono inevitabili.

Il traffico ferroviario tra Parigi e Milano è stato interrotto «almeno per diversi giorni » dopo i violenti temporali che si sono abbattuti su Modane, nella valle della Maurienne, nelle Alpi francesi. Lo ha annunciato la Sncf, la compagnia ferroviaria transalpina. Dopo l’ondata di maltempo in Savoia, dove per la prima volta in 70 anni è straripato il torrente Charmaix, si sono rese necessarie operazioni di bonifica: Sncf auspica che non ci siano danni sui binari, circostanza che renderebbe ancora più lunga l’interruzione dei collegamenti. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Maltempo in Francia, treni Milano-Parigi fermi per diversi giorni

