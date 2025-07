Chi sarà il prossimo James Bond? Il tempo delle scelte è arrivato e in cima alla lista dei desideri di Amazon c' è Spider-Man in persona Tom Holland

Il prossimo James Bond sta finalmente prendendo forma, e il mondo cinematografico si prepara a un nuovo capitolo epico. Con l’obiettivo di tornare sul grande schermo nel 2028, Amazon MGM Studios accelera i tempi e alimenta le speranze dei fan. Nel frattempo, tra sorprese e indiscrezioni, cresce l’attesa di scoprire chi vestirà i panni dell’agente segreto più celebre di sempre. Rimanete sintonizzati: l’epoca del nuovo Bond sta per cominciare!

«Abbiamo tutto il tempo del mondo», sussurrava Daniel Craig a Léa Seydoux in No Time to Die. Beh, non proprio. Il tempo per James Bond sta per accelerare drasticamente e Amazon MGM Studios ha già messo il turbo per il 26mo capitolo della saga più longeva del cinema. Che vuole riportare in sala nel 2028. Era ora. Considerando che l’ultimo film è del 2021. E da allora sono state fatte solo tante chiacchiere e pochissime azioni. Se si esclude la vendita dei diritti degli storici produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson della Eon Production allo studio cinematografico di Jeff Bezos. Ma ora qualcosa sta per cambiare. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Chi sarà il prossimo James Bond? Il tempo delle scelte è arrivato e in cima alla lista dei desideri di Amazon c'è Spider-Man in persona, Tom Holland

Chi sarà il prossimo James Bond? I rumor più freschi di queste ore parlano chiaro: tre nomi stanno facendo impazzire il web e i fan della saga di 007. Tom Holland, il volto giovane e brillante di Spider-Man, potrebbe raccogliere l'eredità di Daniel Craig e v

