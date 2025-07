Riciclano proventi della criminalità organizzata foggiana | nove arresti sequestri per 180 milioni Sigilli al resort I nomi

Nell'alba di oggi, le forze dell'ordine hanno smantellato un pericoloso sodalizio criminale dedito al riciclaggio dei proventi della criminalità organizzata foggiana, incluso il riciclaggio di denaro proveniente da rapine ai portavalori. L'operazione ha portato all’arresto di nove persone e al sequestro di 180 milioni di euro, oltre a sigilli su un resort di lusso. Un colpo duro alle reti di illegalità che minano la sicurezza e l’economia locale.

Accusa: riciclaggio dei proventi della criminalità foggiana anche in Basilicata e Lombardia, nove arresti Guardia di finanza e polizia - Una vasta operazione antimafia ha portato all’arresto di nove persone coinvolte nel riciclaggio dei proventi della criminalità foggiana, con ramificazioni in Basilicata e Lombardia.

