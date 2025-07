Caldo | a Parigi cima Torre Eiffel chiusa fino a mercoledì

Il caldo record che sta investendo Parigi costringe i visitatori a rimandare la scalata alla celebre Torre Eiffel, chiusa fino a mercoledì incluso. I gestori del monumento hanno adottato misure di sicurezza per tutelare il benessere di tutti, invitando chi non ha già un biglietto a posticipare la visita. In un’estate sempre più calda, la priorità resta la tutela dei visitatori e la preservazione di uno dei simboli più amati della Francia.

Milano, 1 lug. (LaPresse) – In conseguenza dell'ondata di caldo in corso in gran parte della Francia, a Parigi la cima della Torre Eiffel resterà chiusa fino a mercoledì incluso. Lo comunicano i gestori del monumento sul sito ufficiale. Ai visitatori della Torre Eiffel sprovvisti di biglietto, inoltre, è stato chiesto di rimandare la visita. "A causa dell'ondata di caldo in corso, la Torre Eiffel adotta alcune misure per garantire il comfort e la sicurezza dei nostri visitatori e del nostro personale: la cima sarà chiusa il 30 giugno, l'1 e il 2 luglio per l'intera giornata. L'accesso al 2° e al 1° piano rimane possibile.

