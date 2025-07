Militare reggino morto in servizio a Castrovillari | la procura apre indagine e dispone autopsia

Il tragico decesso del militare reggino Eugenio Scordo, avvenuto durante il servizio a Castrovillari, ha sconvolto la comunità e sollevato numerosi interrogativi. La procura ha immediatamente aperto un'indagine e disposto un’autopsia per chiarire le cause di questa perdita improvvisa. In un momento di grande dolore, le autorità si impegnano a fare piena luce su quanto avvenuto, garantendo giustizia e trasparenza.

La procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un fascicolo di indagine - come riporta l'Ansa - per fare chiarezza sulle cause della morte del primo graduato dell'Esercito, Eugenio Scordo, di 41 anni, deceduto mentre prestava servizio nella base addestrativa di Castrovillari. Nelle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Procura apre indagine su militare morto a Castrovillari. Ieri il decesso durante il servizio, sarà eseguita l'autopsia

