Frane e smottamenti in VenetoLombardia

Le frane e gli smottamenti continuano a scuotere Veneto e Lombardia, mettendo a dura prova le comunità locali. La notte ha portato una nuova frana in Cadore, provocando la chiusura temporanea della Statale 51 di Alemagna e creando disagi a Cortina d’Ampezzo. In Lombardia, evacuate 50 persone e danni significativi agli edifici. Una situazione critica che richiede attenzione immediata: ecco cosa sta succedendo.

10.40 Nuova frana nella notte in Cadore, sulla Statale 51 di Alemagna, ora temporaneamente chiusa. Diffile l'accesso a Cortina d'Ampezzo salendo dalla pianura La frana ha un fronte lungo 100 metri e la circolazione è interrotta nelle due direzioni, nel Bellunese. In Lombardia, 50 persone evacuate in Valdisotto, in prbinvia di Sondrio e danni agli edifici, soprattutto a Tola e Aquilone, per diversi smottamenti che impattano anche sulla circolazione locale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

