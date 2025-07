Fognini dopo Wimbledon | Forse smetto mi prendo un paio di giorni

la sconfitta contro Alcaraz, il suo ultimo atto sul grande palcoscenico. Con un mix di emozione e nostalgia, il campione italiano riflette sul futuro, lasciando aperta l’ipotesi di un addio che segnerà la fine di un’epoca. Un momento intenso, che ci invita a condividere con lui le emozioni di questa ultima, difficile decisione, e a salutare con rispetto e ammirazione una carriera straordinaria.

Dopo il ko a testa alta contro il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz a Wimbledon, Fabio Fognini parla di un possibile ritiro: "Non credo ci sia maniera migliore per salutare il tennis". "E' difficile parlare adesso, sono molto emozionato e non vi nascondo che ho pianto un po' negli spogliatoi prima di venire. È stato probabilmente il modo migliore per dire addio a Wimbledon, e forse al tennis". Così Fabio Fognini in conferenza stampa, dopo l'eliminazione a testa altissima contro Carlos Alcaraz, costretto ad arrivare al quinto set per avere la meglio su un atleta più grande di 16 anni.