PS4 PS4 HEN Plugins Build B29 Pre-release | Novità e Miglioramenti

La scena homebrew per PS4 è in costante fermento, e l'ultima pre-release B29 di PS4-HEN-Plugins porta con sé novità entusiasmanti e miglioramenti significativi. Questa piattaforma di plugin amplia le capacità della tua console, offrendo strumenti potenti per sviluppatori e utenti appassionati. Scopri come queste innovazioni possono rivoluzionare il tuo modo di usare la PS4 e preparati a esplorare nuove frontiere del gaming e dell'hacking.

La scena homebrew per PS4 continua a evolversi, e con l’ultima pre-release B29 di PS4-HEN-Plugins, arrivano nuovi miglioramenti e funzionalità utili per gli sviluppatori e gli utenti. Cos’è PS4-HEN-Plugins?. PS4-HEN-Plugins è un sistema di plugin per PS4 Homebrew Enabler (HEN), che permette di estendere le funzionalità della console con strumenti aggiuntivi. Questo progetto include plugin come: pluginexample: Un esempio di utilizzo di C++ nei moduli, basato sulla libreria OpenOrbis.. pluginserver: Avvia un server klog sulla porta 3232 (basato su klogsrv) e un server FTP sulla porta 2121 (basato su ftpsrv). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: plugins - release - miglioramenti - build

