Ciro Grillo in lacrime in aula | Divento papà a dicembre vorrei esserci per mia figlia Chi è la fidanzata

Ciro Grillo, visibilmente scosso e in lacrime in aula, affronta un processo delicato affiancato da Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. La vicenda, che scuote l’opinione pubblica, coinvolge accuse di violenza sessuale di gruppo a danno di una ragazza. Mentre si avvicina dicembre, ogni pensiero di Ciro è rivolto alla famiglia: vuole essere presente per sua figlia, la fidanzata, e affrontare con coraggio questa difficile prova.

Visibilmente provato in aula, Ciro Grillo affiancato da Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, coimputati nel processo nel tribunale di Tempio Pausania per violenza sessuale di gruppo ai danni di una. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ciro Grillo in lacrime in aula: «Divento papĂ a dicembre, vorrei esserci per mia figlia». Chi è la fidanzata

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà - In un contesto giudiziario che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, il processo per stupro di gruppo si svolge oggi a Tempio Pausania, tra richieste di condanna e possibili dichiarazioni spontanee di Ciro Grillo.

