Delizia e rimpianto del tennis italiano l’ultimo ballo di Fognini a Wimbledon è il riassunto perfetto della sua carriera

Il tennis italiano piange l'ultimo capitolo di Fabio Fognini a Wimbledon, un appuntamento che resterà impresso nella memoria degli appassionati. Quattro ore e mezza di battaglia contro Carlos Alcaraz, il dominatore recente del circuito, hanno regalato uno spettacolo di pura passione e talento. In questa partita epica, Fognini ha dimostrato tutto il suo cuore e la sua classe, lasciando un’eredità indelebile. Alla fine, lo sport ha celebrato il suo spirito indomabile, e il suo addio segna la fine di un’era.

Quasi quattro ore e mezza di battaglia contro Carlos Alcaraz, il tennista più vincente degli ultimi mesi: Fabio Fognini ha detto addio a Wimbledon con una delle partite più belle della sua carriere. L’ultimo ballo del tennista ligure nello Slam londinese è un match epico durato 5 set, giocato a viso aperto contro il numero due al mondo, campione in carica a Londra e vincitore di 4 degli ultimi 5 tornei. Alla fine a trionfare è lo spagnolo, che supera il momento critico e si impone con il punteggio di 7-5, 6-7(5), 7-5, 2-6, 6-1. Ma al termine della partita rende comunque onore al suo avversario ormai prossimo al ritiro: “Ad essere onesto, non so perché questo dovrebbe essere il suo ultimo torneo qui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it